- Epidemiologul Octavian Jurma afirma, marti seara, ca ne aflam intr-o perioada de scadere accelerata a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, insa numarul deceselor va continua sa fie ridicat. Medicul crede ca, la jumatatea lunii noiembrie, se va ajunge la sub 5.000 de cazuri pe zi, acesta…

- Epidemiologul Octavian Jurma afirma ca, daca vaccinarea continua in ritmul mediu din ultimele sapte zile, la finalul lunii decembrie Romania va avea 10 milioane de persoane vaccinate cu prima doza si, in martie anul viitor, 15 milioane, potrivit news.ro. El adauga ca, in weekend, viteza de…

- Noua localitați din Dolj au o rata de infectare cu COVID 19 de peste 10 la mia de locuitori. Comuna Grecești este in fruntea listei, cu cea mai mare incidența – 17,09 infectari la mia de locuitori. Pe locul doi este Malu Mare, cu 16, 02, iar pe locul trei se afla Coțofenii din Fața, cu 15,11 infectari…

- Cunoscuții spun ca totul ar fi pornit de la infecția cu coronavirus.Victor Stan fusese internat, la finele lunii septembrie, in secția de Pneumologie, insa, la un moment dat, starea sa de sanatate s-a agravat și a fost mutat la Terapie Intensiva COVID. Medicii au incercat sa-l salveze, insa, in final,…

- Incidenta COVID-19 in Spania a scazut joi sub 50 de cazuri la 100.000 de locuitori, ajungand la pragul considerat cu "risc scazut" de catre Ministerul Sanatatii pentru prima data in peste un an, relateaza Reuters. Peste trei sferturi din populatia spaniola este in prezent complet vaccinata…

- Octavian Jurma anunța pe contul sau pe Facebook ca Romania a inregistrat saptamana trecuta un record de decese din cauza coronavirus."Astazi am mai depasit un record absolut al pandemiei. Saptamana aceasta am inregistrat 1,203 decese, cu 47 mai mult decat vechiul record de 1,162 decese. Saptamana viitoare…

- Prima localitate din Romania care intra in scenariul roșu, in valul 4 al pandemiei, este localitatea Margau, din județul Cluj. Masurile impuse in acest scenariu sunt valabile incepand de marți, 24 august.