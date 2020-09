Ce răspuns le dă Anisie elevilor Ministrul Educației, Monica Anisie, declara ca pana pe 7 septembrie s-ar hazarda sa spuna care e scenariul legat de deschiderea școlii. Declarațiile premierului Orban, potrivit carora elevii ar putea merge la școala incepand cu 1 octombrie, au venit dupa propunerile primite la Guvern. Intrebata sambata, la B1 TV, daca pentru 14 septembrie exista mai multe șanse pentru invațamantul online sau pentru cel cu prezența fizica, Monica Anisie a raspuns: „Pana la 7 septembrie, m-aș hazarda sa spun care e scenariul, de asta am descentralizat decizia. Depinde de situația epidemiologica de la o localitate… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

