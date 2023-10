Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Conte (54 de ani) poate deveni noul antrenor al lui Napoli daca actualul tehnician, Rudi Garcia (59 de ani), nu reușește sa redreseze echipa. Patronul clubului, Aurelio De Laurentiis (74 de ani), i-a mai dat ragaz francezului doar urmatoarele trei meciuri. Napoli se afla in acest moment doar…

- Mihai Stoichița (69 de ani), directorul Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a comentat declarațiile facute de Ianis Hagi marți seara, dupa Romania - Kosovo 2-0. Hagi Junior, 24 de ani, s-a aratat deranjat de faptul ca Stoichița și alți oameni de fotbal continua sa vorbeasca despre accidentarea sa de anul…

- Al-Hilal a vrut sa-l transfere in aceasta vara pe Victor Osimhen de la Napoli, dar președintele campioanei Italiei nici macar nu a luat in considerare oferta de 200 de milioane de euro primita din partea clubului din Arabia Saudita.

- Aurelio De Laurentiis, patronul lui Napoli, a refuzat toate propunerile venite pentru Victor Osimhen (24 de ani) din Arabia Saudita. Golgheterul nigerian a fost ofertat ultima oara de Al-Hilal, dar raspunsul ramane negativ. Cluburile din Arabia Saudita incearca sa mai faca transferuri in ultimele zile…

- Presa din Bulgaria a analizat prestația celor de la FCSB in meciul cu Oțelul, scor 2-0, inainte de duelul roș-albaștrilor cu CSKA 1948 Sofia, din preliminariile Conference League. FCSB - CSKA Sofia are loc joi, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1In tur, roș-albaștrii…

- Președintele lui Samsunspor, Yuksel Yildirim, a marturisit ca a vrut sa-i la echipa nou-promovata pe Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicaldau, insa s-a lovit de sumele mari cerute de Galatasaray. Destule echipe din Super Lig s-au interesat, in aceasta vara, de cei doi romani de la Galatasaray. ...

- Dupa 8 ani in Serie A, Vlad Chiricheș a parasit Italia și a semnat cu FCSB. Fundașul central s-a intors la echipa roș-albastra la 10 ani de la transferul sau la Tottenham. Dupa experiența din Premier League, Chiricheș a trecut in Serie A, unde a jucat la Napoli, Sassuolo și Cremonese. Italienii nu l-au…