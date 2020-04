Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana explica, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca poti merge la parinti sa le duci produse pentru masa de Paste. ”Mult nu mai este si o sa urmeze intrebari de genul: * Pot merge la parinti sa le duc produse pentru masa de Paste? Desigur. Conform ordonantei militare trebuie sa ai asupra…

- Sarbatorile de Paște bat la ușa, insa anul acesta nu va fi prilej de revedere a celor dragi și de petrecut timp impreuna. Pandemia de coronavirus a adus cu sine restricții și reguli pentru a combate raspandirea virusului Covid-19, motiv pentru care vizitele sunt interzise.

- Epidemia de coronavirus a impus restricții de circulație, masuri de carantina și izolare, iar cei care nu le respect risca dosar penal sau amenzi care pot ajunge pana la 70.000 de lei. De la intrarea in stare de urgența, pe 16 martie, se fac anchete in peste 270 de dosare penale pentru zadarnicirea…

- Duminica, in jurul orei 11.00, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Grosi au fost sesizati cu privire la comiterea unui furt dintr-o anexa gospodareasca din Coltau. Primele verificari efectuate au relevat faptul ca in noaptea de sambata spre duminica, persoane necunoscute au patruns prin efractie in…