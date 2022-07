Ce răspunde Apa Nova despre riscul ca bucureștenii să primească apă cu porția din cauza secetei Aproape toata Romania se confrunta cu unul dintre cei mai secetoși ani din ultimul secol și zeci de localitați ofera deja apa dupa program, din cauza rezervelor puține. Deocamdata, bucureștenii pot sta liniștiți: seceta n-a ajuns și in Capitala, da asigurari Apa Nova, intr-un raspuns oferit la solicitarea Libertatea. „Apa Nova asigura cetațenii din București ca nu exista, la aceasta ora, motive de ingrijorare privind disponibilitatea și siguranța resursei de apa potabila. Specialiștii noștri comunica permanent cu reprezentanții Apelor Romane din cadrul serviciului Situații de Urgența și confirma… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

