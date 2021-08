Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca bucataria este locul in care prepari mancarea, trebuie sa te asiguri ca este funcționala și ca e acel loc unde te simți bine alaturi de cei dragi. Alegerea mobilei reprezinta mai degraba un cumul de factori și gust decat o idee standard, dar trebuie sa ții cont de cateva aspecte ...

- Una dintre cele mai importante componente ale mașinii tale este bateria. Tehnologia a avansat foarte mult, ceea ce face ca bateria sa poata funcționa excelent cațiva ani. Cu toate acestea, acumulatorul auto are o durata de viața limitata, asemenea multor componente ale unui autoturism. Chiar daca mașina…

- Stilul este unic si variaza de la o persoana la alta. De aceea, atunci cand esti in cautarea tinutei perfecte pentru o ocazie speciala, ori pentru o simpla iesire in oras important este sa tii cont de gusturile tale si de silueta pe care o ai. A fi la moda inseamna sa te simti grozav in pielea ta si…

- Ginul este unul dintre cele mai bine vandute lichioruri din lume. Alegerea celui mai bun gin pentru sarbatorile și intalnirile noastre nu este intotdeauna ușoara. Poate fi obositor sa gasești opțiunea care se potrivește cel mai bine preferințelor și gustului fiecarui consumator, deoarece exista multe…

- Mircea Beuran a obținut in instanța repunerea la șefia secției și plata salariilor de la concediere. Decizia este executorie, potrivit unui post TV.Tribunalul Bucuresti a decis sa oblige Spitalul Floreasca la despagubirea medicului Mircea Beuran cu salariile de care ar fi beneficiat timp de 5 luni ca…

- Zi de reglat lucrurile la CSO Filiasi . Conducatorii gruparii doljene au purtat discutii cu antrenorul Mario Gaman si au decis sa continue colaborarea inca un sezon. „Era normal sa vorbim prima data cu Mario si Boby, pentru ca am fost multumiti de cum au pregatit echipa. Daca nu ajungeam la un numitor…

- Imprimeul animal printul pare sa nu se demodeze niciodata, iar vedetele care sunt vazute in public in dungi de zebra și pete de leopard dovedesc acest lucru. Uneori, alegerea imprimeului animal print care ți se potrivește cel mai bine poate fi o provocare iar alegerea sa nu este deloc ușoara.... The…