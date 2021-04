Stiri pe aceeasi tema

- Revocarea lui Vlad Voiculescu vine mult prea tarziu, apreciaza liderii PSD. „Ministerul Sanatații funcționa in afara Guvernului”, este reacția deputatului PSD Alexandru Rafila. „Rolul lui, ca și ministru al Sanatații, era sa raspunda nevoilor populației din Romania in gestionarea acestei pandemii, s-a…

- Programata inițial pentru ora 13:00, ședința de Guvern de la Palatul Victoria se va amana, potrivit unei informari de presa a Executivului, venita dupa revocarea ministrului Vlad Voiculescu.Conform Digi 24, exista tensiuni in coaliție, iar miniștrii USR-PLUS nu doresc sa participe la ședința de Guvern,…

- In vreme ce secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca Bucureștiul intrunește condițiile de carantinare și pe vechile normative, și pe cele noi, șeful ei direct, ministrul Vlad Voiculescu, spune ca nu se pune problema inchiderii Capitalei. Intrebata daca, in conformitate…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), dr. Alexandru Rafila, deputat PSD, se arata contrariat de nivelul mic al testelor facute in Romania, deși ministrul Sanatații afirma ca țara noastra are o capacitate de testare „nelimitata”. Intr-o conferința de presa organizata joi,…

- Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a spus intr-o conferința de presa la Palatul Victoria ca noul mod de calcul al ratei incidentei cazurilor COVID se va calcula la 14 zile, „incepand cu a treia zi in urma, pentru a avea toate datele despre testele deja pozitivate, respectiv alocate”. „Este foarte…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca nu exista, in prezent, baza stiintifica pentru suspendarea vaccinului AstraZeneca. „Lucrurile sunt foarte clare, comunicarea este foarte clara facuta de CNCAV, comunicarea este foarte clara referitor la acest vaccin. Nu exista, in acest moment, baza…

- Valeriu Gheorghita a fost intrebat, astazi, in conferința de presa susținuta la sediul Guvernului, daca i-a facut premierului o plangere cu privire la publicarea de catre Ministerul Sanatatii a datelor referitoare la vccinare si a raspuns: ”Eu nu am facut plangere, am facut o informare premierului,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a anunțat ca in ședința de miercuri a Guvernului a fost adoptat un memorandum care le va permite spitalelor sa acceseze bani europeni, pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii de gaze medicinale, oxigen in principal, și a rețelelor de energie…