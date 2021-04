Ce rămâne după investigațiile GSP din Colectiv: 7 dosare, zero verdicte Niciun dosar din cele prezentate in documentarul „Colectiv” nu a ajuns la o decizie definitiva in instanța! Indiferent ca vorbim de tratarea raniților, de catastrofa din club, de intervenția pompierilor ori de cazuri medicale asociate, niciun dosar pornit dupa investigațiile care au stat la baza documentarului "Colectiv" nu a fost inca inchis in instanța Unele nu au fost nici acum trimise in judecata, deși vorbim despre dosare deschise din 2015 incoace, aflate ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perioada 5-14 aprilie 2021 poate fi trecuta ca doliu in calendarul Directiei Nationale Anticoruptie. Nu de alta, dar parchetul a incasat nu mai putin de 25 de achitari in aceste zece zile, in patru dosare. Alti trei inculpati nu au mai avut ocazia de a primi sentinta, din cauza ca au murit inainte…

- Indiferent de guvernare, UDMR a reușit in ultimele decenii sa mearga inainte, precum peștele in apa. Cu siguranța insa la anomalii mai mari decat asta n-am asistat: la nivel național și implicit cu repercusiuni in plan local, UDMR a batut palma cu PNL. La nivel județean, UDMR a batut palma cu PSD… Așa…

- Fostul primar al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar putea fi audiat, miercuri, la Curtea de Apel București in dosarul in care a fost deja condamnat la opt ani de inchisoare cu executare pentru tragedia petrecuta la clubul Colectiv. La ultimul termen de…

- De atatea ori in istorie s-a intamplat ca un guvern sa cada din cauza unui eveniment minor. Guvernul Victor Ciorbea, de exemplu, a cazut in urma unui interviu in care ministrul Transporturilor, Traian Basescu il critica pe primul ministru Ciorbea. Mai aproape de zilele noastre guvernul Victor Ponta…

- Acoperisul unei cladiri este punctul ei sensibil in fiecare caz. Indiferent de faptul ca vorbim de o cladire rezidentiala sau una comerciala, in cazul in care se produce o ruptura, o infiltratie sau orice alt tip de stricaciune in acoperisul cladirii, si alte deteriorari serioase sunt iminente in cladirea…

- Catalin Antohe și Sorin Ghica publica o ancheta in ziarul Cetațeanul despre dosarul Colectiv. Jurnaliștii au descoperit un act normativ emis de Inspectorul General al pentru Situatii de Urgenta care ii face direct responsabili pe șefii pompierilor pentru dezastru. Daca ISU iși facea treaba așa cum…

- „Pe masura ce ziarele se inchid, ajunge un documentar romanesc (nominalizat la Oscar) sa ne reaminteasca de frumusețea unei profesii «fara pata»”, consemneaza presa din Peninsula pe marginea documentarului „Colectiv”, film aflat pe lista scurta a Premiilor Oscar și care are la baza investigațiile jurnalistice…

- A venit timpul sa pui in practica rezolutiile financiare facute la inceput de an. Ceea ce inseamna ca trebuie sa incepi sa economisesti bani. Daca nu ai mai facut asta niciodata, poate fi, intr-adevar, greu sa pornesti de undeva. Dar asta nu inseamna ca este imposibil. Ba chiar din contra. Avand in…