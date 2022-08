Ce rable pot fi casate pentru o primă de 3.000 de lei și ce condiții trebuie să îndeplinească proprietarii Nu orice mașina veche poate fi oferita in schimbul a 3.000 de lei, in cadrul noului Program privind casarea autovehiculelor uzate. Guvernul a publicat atat criteriile de eligibilitate a proprietarului cat și pe cele ale autovehiculului uzat. Noul program iși propune finanțarea nerambursabila, din Fondul pentru mediu, pentru fiecare mașina uzata veche de cel puțin 15 ani, fara a condiționa cumpararea uneia noi, cum se intampla in cadrul „Programului rabla”. Conform ghidului de finanțare, publicat in Monitorul oficial, este considerat eligibil autovehiculul care indeplinește, cumulativ, urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

