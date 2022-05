Ce puteţi viziona în cadrul Festivalului de Film Francez la Iași Festivalul Filmului Francez incepe in aceasta saptamana la Iasi. Cea de-a doua 26 editie invita iesenii iubitori de film francez sa descopere intreg programul evenimentelor care se va intinde pe durata a 5 zile. Festivalul va incepe pe data de 2 iunie, iar proiectiile vor avea loc la Cinema Ateneu si la Institutul Francez din Romania- filiala Iasi. Cinefilii sunt invitati la intalnirea anuala cu cele mai recente si remarcabile filme franceze. Proiectiile vor avea loc atat in cinematografe, cat si in aer liber. Tema aleasa pentru editia de anul acesta se afla sub genericul „Nos yeux grand ouverts",… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

