Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud se afla intr-o poziție mai buna decat restul continentului din multe puncte de vedere. Acum, pare ca va fi cea care conduce Africa spre urmatoarea, cea mai periculoasa faza a pandemiei de coronavirus. Țara se pregatește de creștere dramatica a numarului de infectari. Africa de Sud are…

- Perioada de izolare s-a manifestat diferit la fiecare dintre noi. Unii au reusit sa se interiorizeze si sa se cunoasca astfel mai bine, in timp ce altii au acumulat mult stres, au dezvoltat fobii si s-au incarcat cu mult gunoi emotional si mental, ale carui efecte se vor vedea abia peste cateva luni.

- Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii „Puterea Dragostei”, nu mai suporta izolarea impusa din cauza pandemiei. Vedeta de la Kanal D a postat un mesaj pe contul de Instagram, in care afirma ca ii este foarte dor de tot ceea ce inseamna viața normala. „Mi-e dor de Romania… Mi-e dor de familia mea!…

- Multe mai da omului cei șapte ani de acasa. Sau sunt, sau nu. Educația de acasa nu te va invața sa concurezi, ci te va invața sa cooperezi. Te va invața cum sa fii creativ, iubitor, binecuvantat fara sa te compari cu ceilalți. Te va invața ca ești unic in felul tau. Va veni timpul, cand vom realiza…

- Iata horoscopul zilei de azi LUNI 23 MARTIE 2020 ; Marte, planeta rosie impulsiva a razboiului este in conjunctie azi cu Pluto in Capricorn – au mai fost acum 2 ani dar nu in ambitiosul si determinatul Capricorn – deci saptamana incepe provocator, aproape ca un cod portocaliu de energie…

- Se spune, pe buna dreptate, ca vecinii (cand e vorba de un stat, nu de vecini ca indivizi) nu ți-i poți alege, la fel ca și parinții. Dar cand vecinii incearca sa-și rezolve problemele (energetice, sa zicem) neținand seama de interesele și de sanatatea ta, chestiunea chiar devine o problema.