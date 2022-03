Ce putem face ca să prevenim problemele dentare la vârsta a treia Ce putem face ca sa prevenim problemele dentare la varsta a treia „Pe masura ce inaintam in varsta, organismul incepe sa scarțaie din toate incheieturile. Sa accepți modificarile naturale inerente inaintarii in varsta este absolut normal, insa putem sa ne imbunatațim conduita pentru a avea de-a face cu cat mai puține probleme, din punct de vedere dentar, odata cu trecerea anilor”, explica medicul stomatolog Sorina Stroe. Ce efecte are retracția gingivala „Odata cu inaintarea in varsta, țesuturile moi incep sa se resoarba, sa scada in volum, și astfel apar retracțiile gingivale, lasand descoperite… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Cum ne putem pierde dinții din cauza stresului. De ce este bine sa il controlam! Graba poate duce la fracturi dentare „In epoca vitezei, ne grabim sa facem orice. Vrem sa facem multe lucruri deodata și ne grabim inclusiv cand mancam, astfel ca pot aparea accidente absurde precum mușcatul din furculița…

- Medicul stomatolog Sorina Stroe, asistent universitar doctor, dezvaluie ce putem face daca ne confruntam cu probleme ale danturii atunci cand suntem in vacanța. Ce facem daca ne cade o coroana dentara Potrivit medicului, in cazul in care ne confruntam cu caderea coroanei dentare, este recomandat adezivul…

