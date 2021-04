Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana aloca 123 de milioane de euro pentru cercetarea, in regim de urgenta, a mutatiilor noului coronavirus. Banii provin din Orizont Europa, noul program de cercetare si inovare al UE.

- Comisia mobilizeaza 123 milioane euro din programul Orizont Europa, noul program de cercetare și inovare al UE, pentru cercetari urgente vizand variante ale noului coronavirus. Aceasta prima finanțare de urgența in cadrul programului Orizont Europa se adauga la o serie de acțiuni de cercetare și inovare…

- Brazilia a depasit pragul de 4.000 de decese zilnice legate de COVID-19, la putin peste doua saptamani dupa ce s-au inregistrat pentru prima oara peste 3.000 de noi decese zilnice legate de COVID-19, informeaza dpa și Agerpres. Datele furnizate marti de Ministerul brazilian al Sanatatii arata ca 4.195…

- Uniunea Europeana a primit 107 milioane de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 pentru primul trimestru, a transmis miercuri Comisia Europeana, reamintind ca se asteapta "la o accelerare" in urmatoarele saptamani, relateaza AFP. La sfarsitul saptamanii (la 4 aprilie), cele 27 de state…

- Astazi, 15 martie, Comisia Europeana a adoptat primul plan strategic pentru Orizont Europa, noul program de cercetare și inovare al UE in valoare de 95,5 miliarde EUR in prețuri curente. Planul strategic reprezinta o noutate in cadrul programului Orizont Europa și stabilește orientarile strategice pentru…

- Vaccinul de la Pfizer/BionTech neutralizeaza cele trei variante ale SARS-Cov-2 aparute in Marea Britanie si in Africa de Sud, desi capacitatea sa de neutralizare a fost "lejer inferioara" impotriva unei alte variante sud-africane aparute recent, potrivit unei analize a plasmei de la 20 de persoane…

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin candidat dezvoltat de aceasta impotriva COVID-19, transmite Reuters. 'Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea…