In Bulgaria, guvernul va pune la bataie 102 ceasuri inteligente pentru persoanele cu varste de peste 12 ani care se vor vaccina impotriva COVID-19 luna viitoare. Aceasta in conditiile in care mai puțin de un sfert din populatia Bulgariei si-a facut vaccinul, aceasta fiind cea mai mica rata de inoculare din Uniunea Europeana. La tombola din Bulgaria pot participa toti cei care primesc cel putin o doza de vaccin. Guvernul bulgar face acest demers pentru a stimula cetatenii sa se imunizeze, in conditiile in care doar 22% din populatia Bulgariei s-a vaccinat. Bulgaria este pe ultima poziție in topul…