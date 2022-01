Stiri pe aceeasi tema

- UE spera in continuare sa-l convinga prin dialog pe presedntele rus Vadimir Putin sa renunte la o eventuala invazie a Ucrainei, insa au inceput vineri sa pregateasca sanctuni ”grele” impotriva Moscovei, pentru a-l ”descuraja” si pentru a-si afirma credibilitatea in fata aliatilor lor americani, relateaza…

- Forte militare ucrainene au efectuat exercitii de lupta cu rachete antitanc Javelin, de fabricatie americana, intr-o zona de conflict cu separatistii in estul tarii, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Rusia, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean Dom, potrivit agentiei Reuters, anunța…

- Sursa foto: Russian Defense Ministry Economia Rusiei arata mult mai rau decat și-a dorit-o Putin, dar asta nu-l va opri pe acesta sa duca un razboi la scara larga, susține istoricul Cosmin Popa (47 de ani), cercetator la Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” și specialist in probleme ruse și sovietice.…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, in cursul videoconferintei, ca Statele Unite si aliatii europeni sunt "preocupati" de prezenta trupelor ruse in apropierea frontierelor Ucrainei si vor reactiona, in principal prin sanctiuni, in cazul unui atac.…

- Trupele rusesti aflate la granita cu Ucraina au capacitatea de a declansa o invazie rapida si de a mobiliza resurse necesare sustinerii unui razboi de lunga durata, in cazul in care Moscova ar decide sa invadeze Ucraina, au declarat pentru CNN surse apropiate serviciilor americane de informatii.

- Turcia este gata sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat luni de canalul NTV, in ciuda faptului ca a iritat Moscova vanzand drone armate Kievului mai inainte in acest an pe fondul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza Reuters.…

- Rusia are peste 92.000 de soldati desfasurati in jurul granitelor Ucrainei si se pregateste pentru un atac pana la sfarsitul lunii ianuarie sau inceputul lunii februarie, a declarat seful agentiei de informatii pentru aparare a Ucrainei pentru Military Times.