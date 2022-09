Stiri pe aceeasi tema

- A sosit momentul sa fie stabilita o plafonare a pretului gazului rusesc, care vine prin conducte spre Europa, pentru a lupta contra incercarilor presedintelui Vladimir Putin de a manipula piata europeana a energiei, a afirmat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen .De asemenea, presedintele…

- In urma unei reuniuni la nivelul UE, ministrul industriei și comerțului din Republica Ceha, care deține președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene, a anunțat ca statele membre au adoptat un plan de urgența care impune statelor UE sa iși reduca consumul de gaze cu 15% pe parcursul a opt luni.…

- Comisia Europeana a propus saptamana trecuta ca cele 27 de state membre UE sa-si reduca fiecare consumul de gaz cu 15% din august pana in martie. Tinta ar fi voluntara, dar Comisia ar putea sa o faca obligatorie in caz de urgenta a furnizarii de gaze. Bruxelles-ul a indemnat tarile sa reduca acum utilizarea…

- Tarile europene care nu depind de aprovizionarea cu gaze din Rusia trebuie sa manifeste solidaritate fata de cele care sunt fortate sa faca eforturi pentru a le economisi din cauza riscului iminent de intrerupere a livrarilor, a declarat luni sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru DPA,…

- In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara…

- Pachetul de ”intretinere si aliniere” clarifica o serie de dispozitii menite ”sa consolideze securitatea juridica pentru operatori si aplicarea de catre statele membre”. De asemenea, aliniaza si mai mult sanctiunile UE cu cele ale aliatilor si partenerilor Uniunii, in special din G7. Mai mult decat…

- Rusia finanteaza si antreneaza indivizi si grupari de extrema dreapta in statele membre UE, a atras miercuri atenția vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, care a cerut blocului comunitar sa ia masuri rapide pentru a consolida democratiile, citata de EFE și Agerpres . ”Trebuie sa luam masuri…

- Georgia are perspectiva de a fi membru al Uniunii Europene, dar va primi statutul de candidat numai dupa ce va face o serie de reforme pentru care este nevoie de „un sprijin politic larg”, a anuntat vineri, 17 iunie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Pentru a reusi, tara trebuie acum…