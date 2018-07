Anca Jurma, delegata de catre procurorul general al Romaniei sa ocupe functia de procuror sef interimar al DNA, dupa revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, a mostenit terenuri si in Vrancea. Potrivit declaratiei sale de avere , Anca Jurma detine o serie de proprietati, printre care si in Vrancea. Procurorul sef interimar al DNA a mostenit, in anul 2015, o suprafata de sapte hectare de teren arabil in comuna Slobozia Ciorasti. Primarul comunei, Elena Girneata, spune ca nu o cunoaste pe sefa DNA si nici in evidentele de la taxe si impozite nu figureaza. „E bine, nu se stie cand…