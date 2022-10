Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolea Ciuca nu a discutat, miercuri, la Bruxelles, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre o eventuala negociere a PNRR pe pensii, ci i-a propus inlocuirea plafonului de 9,4% din PIB cu un indicator de disciplina financiara, așa cum a propus, de altfel, Banca Mondiala, in…

- Romanian Prime minister Nicolae Ciuca officially informed the head of the European Commission, Ursula von der Leyen on Wednesday, that Romania wants the renegotiation of some targets and benchmarks under the National Relaunch and Resilience Plan (PNRR), under which EUR 27.2 bln of grants and loans are…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, de la Skopje, un ajutor financiar de 500 de milioane de euro pentru tarile din Balcanii de Vest, pentru ca regiunea sa poata face crizei energetice.

- Reconstructia Ucrainei dupa razboi va fi o „misiune pentru o generatie” care necesita o strategie la nivelul Planului Marshall, sunt de parere cancelarul german, Olaf Scholz, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citati de dpa. Intr-un articol de opinie publicat online duminica de cotidianul…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a susținut ca prioritatea sa este pastrarea tuturor școlilor deschise, indiferent de modul in care va evolua criza energetica, pe fondul creșterii facturilor la incalzire, in prima conferința de presa in calitate de ministru. Domnia sa nu ma dorește ore online in acest…

- Un plic care conținea un praf suspect a fost descoperit, vineri, in birourile Comisiei Europene din Bruxelles, la etajul unde lucreaza președintele Ursula von der Leyen, au anunțat serviciile de urgența, transmite AFP. Cladirea Berlaymont din Bruxelles care gazduiește Comisia Europeana a fost evacuata…

- Unul din principalele institute de analize economice din Germania precum si Banca Centrala a Germaniei au avertizat ca prima economie a Europei se pregateste sa intre in recesiune in iarna care va veni, ca urmare a impactului semnificativ al crizei energetice asupra gospodariilor si companiilor, transmite…

- Comisia Europeana propune ca Uniunea sa acorde Ucrainei un nou ajutor financiar, in valoare de 5 miliarde de euro, care sa ajute Kievul sa faca fața consecintelor razboiului. Anunțul a fost facut de șefa CE, Ursula von der Leyen. „Astazi, Comisia propune o asistenta macro-financiara suplimentara de…