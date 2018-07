Stiri pe aceeasi tema

- Femei din intreaga lume se intrec anual pentru titlul de "cele mai lungi unghii din lume". De data asta, insa, un barbat din India le-a luat-o pe dinainte, intrand in Guinness Book drept deținatorul celor mai mari unghii la o singura mana.

- Aproximativ 880 de pasageri ai unui tren de mare viteza din Japonia au trait clipe de groaza sambata cand un individ inarmat cu un cutit a inceput sa atace calatorii. Doua tinere, de 26 si 27 de ani, au fost ranite grav, iar un barbat si-a pierdut viata, ucis de cutitul atacatorului.

- Un barbat a fost gasit fara viata in dreptul unui mormant din Cimitirul Eternitatea, din Iasi. Descoperirea socanta a fost facuta de o femeie venita sa aprinda o lumanare, potrivit Romania TV.Oamenii legii spun ca batranul avea semne vizibile de violenta pe corp si au deschis o investigatie pentru crima.…

- In aceasta dimineața, polițiști de investigare a criminalitații economice au efectuat trei percheziții domiciliare la persoane banuite de activitați ilicite, cu țigarete. Ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj, impreuna cu politiști din cadrul Politiei Municipiului Motru…

- Ieri, 16 mai 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii Serviciului Criminalistic, l-au identificat pe un barbat 46 de ani, din Deva, judetul Hunedoara, ca persoana banuita de comiterea unui furt ce a fost sesizat politiei la data…

- Politia din Canada a declarat ca barbatul gasit decedat in spatele unui perete dintr-o toaleta pentru femei a murit accidental, dupa ce s-a strecurat intr-o deschidere pentru aerisire din motive necunoscute si...

- Doua femei au fost gasite carbonizate in urma unui incendiu care s-a declansat, joi dimineata, la un imobil din localitatea salajeana Marca, un barbat care a incercat sa intervina pentru salvarea victimelor suferind arsuri la nivelul fetei. "Am fost anuntati despre incendiu in aceasta dimineata,…