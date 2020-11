Liderul PNL, Ludovic Orban, este de parere ca PNL este singurul partid care are capacitatea sa formeze o majoritate parlamentara, dupa alegerile din 6 decembrie, care sa țina PSD pe tușa cel puțin opt ani. „Mai avem un mic pas. Din pacate, de un an de zile, aproape tot ce vrea sa faca bun Guvernul este sabotat, intarziat, modificat, denaturat de o majoritate PSD din Parlament care isi bate joc de Romania si care reprezinta cel mai mare inamic al Romaniei. PNL este singura forta politica ce are capacitatea sa puna punct acestei dominatii a PSD din Parlament”, a declarat Orban. El considera ca PNL…