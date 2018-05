Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia este caștigatorul Exatlon 2018, dupa ce a fost votat de telespectatori in finala. “Mulțumesc celor ce au crezut in mine”, a spus acesta, la scurt timp dupa ce a caștigat trofeul și premiul de 100.000 de euro. Vladimir Draghia a fost ales caștigatorul Exatlon 2018, in fața lui Ionuț…

- Vladimir Draghia i-a facut o promisiune lui Ionuț Sugacevschi, dupa ce a caștigat trofeul Exatlon Romania 2018. Vedeta i-a spus rivalului sau ca il va ajuta sa organizeze o nunta ca-n povești. Ionuț Sugacevschi, finalistul din echipa Razboinicilor, a pierdut la voturi in fața lui Vladimir Draghia,…

- Ion Oncescu s-a declarat un Razboinic, in Finala Exatlon. Astfel, celebrul sportiv a reușit sa uimeasca audiența, in Marea Finala Exatlon, dupa ce a renunțat sa mai poarte tricoul cu Faimoșii și s-a declarat un Razboinic. “Ce ma bucur ca te vad viu. Ce ma bucur sa te vad, Cosmin. Ce pot sa spun. Intr-o…

- Vladimir Draghia doneaza banii, daca va caștiga finala Exatlon Romania 2018, potrivit unui anunț postat in numele actorului, pe pagina sa de Facebook. Se știe și cui… “Marea finala bate la ușa și aduce cu ea premiul de 100000 de euro pe care, daca ii caștiga, Vladimir ii va dona taberei MagiCAMP. Aceasta…

- Razboinici – Faimoși, live Exatlon Romania se apropie de final. In aceasta seara, 19 mai, urmeaza o eliminare. Exatlon Romania, 19 mai 2018. Eliminare: Razboinici – Faimoși, live Miercuri urmeaza sa aflam caștigatorul Exatlon Romania. Au loc eliminari fulger. Chiar in aceasta seara urmeaza sa aiba…