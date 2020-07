Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a negociat azi cu reprezentații lui Norwich transferul lui Dennis Man (21 de ani). Mai mulți emisari ai clubului care este la un pas sa retrogradeze din Premier League au fost azi la palatul lui Gigi Becali, dupa ce au vazut FCSB - Dinamo, pentru negocia transferul extremei…

- Miel Radoi a avut un moment de cumpana inaintea turneului final, cand s-a gandit sa lase nationala U21 pe mana altcuiva, dupa sinuciderea fratelui sau. "Nu ma așteptam la ceva de genul asta. Daca se intampla poate cu bunicii, cu parinții, era altceva. Dar nu cu frații, cu copiii. Chiar m-am gandit…

- Dupa vacanța forțata impusa de autoritați in contextul epidemiei de coronavirus din Romania iata ca a venit și momentul ca romanii sa se bucure de vacanța, in adevaratul sens al cuvantului! Printre ei este și juratul emisiunii „Te cunosc de undeva”, celebrul Aurelian Temișan!

- Codin Maticiuc a avut anul acesta parte de o altfel de vacanța la malul marii. Vedeta a petrecut un weekend de excepție alaturi de fiica sa și a dat uitarii nopțile petrecute in cluburile de fițe.

- Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan de mai mulți ani. Fosta prezentatoare de televiziune locuiește in India de 5 ani și se bucura de o cariera de succes. Iulia Vantur a evitat mereu sa dea detalii despre viața personala, preferand discreția, insa acum a recunoscut…

- Sirbul Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, a anuntat marti ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Novak Djokovic este cel de-al patrulea sportiv care a participat la Adria Tour testat pozitiv la COVID-19, transmite digi24.ro. Pe rind, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Marko Paniki…

- In urma cu doi, Claudiu era in atenția presei, fiind concurent la „ Asia Express ”, dar acesta s-a reprofilat. Fratele celebrului luptator a fost surprins in urma cu cateva zile, intr-o ipostaza uluitoare. Dupa controversata afacere cu aur, a trecut la comerțul cu legume. Mai exact, Claudiu Moroșanu…