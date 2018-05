Stiri pe aceeasi tema

- Ariana nu face des colaborari, dar și cand face, are norocul de a canta alaturi de doi dintre cei mai mari artiști ai lumii la momentul actual. Toata tevadura despre artiștii din noua piesa a Arianei a inceput dupa ce artista a postat pe pagina sa de Twitter un filmuleț de 21 de secunde in... View Article

- Tribunalul din Manhattan a decis ca Donald Trump nu are voie sa-și blocheze criticii de pe Twitter pentru ca astfel incalca Primul Amendament al Constituției. Argumentand faptul ca aceasta practica este neconstituționala, judecatorul Naomi Reice Buchwald al instanței din Manhattan a luat decizia de…

- Imediat dupa ce un hater de pe Twitter a acuzat-o pe P!nk ca imbatranește, artista a ținut sa-și apere terenul. Un videoclip in care P!nk iși oprește show-ul pentru a lasa un fan de 12 ani sa cante un cover al piesei “Perfect” face furori pe internet și a provocat puțin hate pe Twitter. “Wow,... View…

- Anne-Marie joaca perfect rolul lui Britney Spears in ultimul sau videoclip lansat, “2002”. Piesa este creata in colaborare cu Ed Sheeran, Steve Mac și Julia Michaels și este al șaselea single de pe albumul “Speak your mind”. Albumul de debut al artistei este deja in top cinci cele mai hot albume din…

- Daca vrei sa auzi noile hit-uri marca Arctic Monkeys, mai ai puțin de așteptat. Baieții lucreaza un album șocant de bun, dar nu vor sa dezvaluie absolut nimic fanilor inca. Deși paginile de Twitter sunt pline de comentarii de la fani nerabdatori, baieții de la Arctic Monkeys au transmis ca nu lanseaza…

- De la Taylor Swift la 50Cent, Spotify ne-a facut sa radem cu lacrimi la secțiunea “Behind the lyrics”. Brand-ul Genius iți aduce, in timp ce-ți asculți piesele preferate, cateva fun facts despre artiști, pe langa versurile piesei. Uite care au fost cele mai amuzante de pana acum, conform utilizatorilor…

- Cantareața cunoscuta pentru piesele “Rockabye” și “Friends” ar face absolut orice pentru fanii sai, dar o postare abuziva pe Twitter a lasat-o pe Anne-Marie fara cuvinte. Fanul a harțuit-o pe Anne-Marie pentru ca artista ar fi intrat in graba pe langa fanii care o așteptau in linie deoarece aceasta…