Stiri pe aceeasi tema

- Auchan a anunțat care este programul de funcționare al magazinelor din toata țara, in perioada sarbatorilor pascale. Astfel, daca mai aveți de facut cumparaturi in aceste zile, consultați din timp programul Auchan de Paște 2023. Cuprins: Program Auchan in zilele de joi, 13 aprilie, si vineri, 14 aprilie…

- Lanțul de magazine Cora Romania a anunțat programul dupa care vor funcționa magazinele de Paste 2023, in zilele de 15, 16 și 17 aprilie. Astfel, daca aveți de facut cumparaturi in perioada respectiva, consultați mai jos programul Cora de Paște 2023.Ca toate lanturile de retail, si magazinele Cora vor…

- Lanțul de magazine Mega Image va funcționa dupa un program special de Paște 2023, in zilele de 15, 16 si 17 aprilie. Astfel, daca ai de facut cumparaturi in aceasta perioada, consulta din timp programul magazinelor Mega Image de Paște 2023.Magazinele Mega Image vor fi inchise duminica, in prima zi de…

- Magazinele Selgros din Romania vor avea un program special de Paste 2023, in 15, 16 si 17 aprilie. Vezi programul magazinelor Selgros din aceasta perioada si afla cand poti sa iti faci cumparaturile!Pana in 14 aprilie, clientii isi pot face cumparaturile la Selgros ca de obicei, dupa programul de functionare…

- Retailerul Carrefour anunța ca unele dintre magazinele sale operate in rețeaua sa din zona Capitalei și din intreaga țara vor avea program special in perioada sarbatorile pascale. Consultați din timp programul Carrefour de Paște 2023, daca știți ca veți avea de facut cumparaturi in acea perioada.De…

- Lidl Romania a anunțat ca, in perioada sarbatorilor pascale, magazinele din intreaga țara vor funcționa dupa un program special. Consultați programul Lidl de Paște 2023 și aflați cand puteți merge sa va faceți cumparaturile in perioada respectiva. La fel ca in alți ani, Lidl ofera angajaților sai din…

- Reteaua de supermarketuri Profi anunta de Paste 2023 un program de functionare modificat doar pentru zilele de 15, 16 si 17 aprilie. Vezi programul magazinelor Profi din aceasta perioada si afla cand poti sa iti faci cumparaturile!In perioada 10-14 aprilie, clientii isi pot face cumparaturile la Profi…

- Freshful, primul hipermarket 100% online din Romania, a anunțat ca va funcționa dupa un program special de Paște 2023. Cei care mai au de facut cumparaturi pentru masa de Paște trebuie sa consulte din timp programul Freshful de Paște 2023. Freshful a anunțat programul de livrari, in perioada sarbatorilor…