- PROFI a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. In perioada 19-23 decembrie 2022, clientii isi pot face cumparaturile la Profi ca de obicei, dupa programul de functionare din timpul saptamanii, de la 06.00 sau 07.00 pana la orele 22.00, 23.00 sau 23.59,…

- PENNY a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. In perioada 19-23 decembrie 2022, magazinele Penny au programul de functionare prelungit cu o ora. Astfel, poti sa iti faci cumparaturile pana la ora 22.00, fata de ora 21.00 in mod normal. • Programul magazinelor…

- Farmacia Medimfarm de pe Bulevardul Carol I (din Pasajul de la Ceas) este singura farmacie din Campina care funcționeaza non-stop, fiind deschisa inclusiv de Craciun și Anul Nou. Celelalte farmacii au program semi-permanent, adica sunt deschise doar in timpul zilei, unele dintre ele funcționand in aceasta…

- Programul autobuzelor si troleibuzelor Urbis va suferi unele modificari in perioada Sarbatorilor de iarna. 24.12.2022 – Programul unei zile de sambata. Ultimele autobuze si troleibuze vor pleca de la dispecerate la ora 20:00. 25.12.2022 – PROGRAM SPECIAL 26.12.2022 – Programul unei zile de duminica.…

- Cum lucreaza Poșta Romana de Craciun și Revelion. Programul de lucru in perioada sarbatorilor de iarna Poșta Romana nu va avea program de Craciun, in perioada 24 – 26 decembrie, și nici in perioada de Revelion, 31 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, potrivit unui anunț al Companiei Naționale. Compania…

- Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori. ANM a publicat prognoza meteo pentru Craciun și pentru Revelion. Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori Vremea va trece prin mai multe schimbari pana pe 24 decembrie. Spre…

- V. S. Perioada premergatoare Sarbatorilor de Iarna este una dificila pentru majoritatea romanilor. Prețurile in creștere de la o luna la alta ii determina pe mulți dintre prahoveni sa mearga indeosebi la Halele Centrale pentru a-și face cumparaturile pentru mesele de Craciun și Revelion. Și, pentru…

- Daca in copilarie s-a confruntat cu probleme financiare, fiind crescuta de bunica ei, Maria Georgiana se numara acum printre cele mai urmarite romance de pe platorma Onlyfans. Deși incasarile sunt uimitoare, anul acesta va da uitarii petrecerile fastuoase sau vacanțele de lux, in perioada Sarbatorilor…