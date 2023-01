Se apropie o minivacanța, cel puțin pentru bugetari, astfel ca unul din cele mai importante obiective turistice din zona noastra, Salina Turda iși va schimba programul de vizitare. Vestea buna este pentru turiștii care vor beneficia de un program mai lung de vizitare, intre orele 9-18, cu ultima intrare in Salina la ora 17. „Luuumeee, [...] Articolul Ce program de vizitare are Salina Turda in perioada 20-24 ianuarie? apare prima data in TurdaNews .