- Membrii cabinetului britanic vor avea prima intalnire cu Regele Charles al III-lea sambata, la doar cateva zile dupa ce premierul Liz Truss a format noul guvern, transmite dpa. Principalii ministri vor lua parte la Consiliul de Ascensiune, care se va desfasura la Palatul St James din Londra, unde Charles…

- Prima zi de domnie pentru Regele Charles al III- lea. Suveranul a avut o zi plina: a revenit de la Balmoral la Londra, unde are o intalnire cu premierul Liz Truss, iar la ora 20.00 se va adresa națiunii pentru prima data in calitate de șef al statului.

- Regele Charles al III-lea a ajuns la Palatul Buckingham, unde a fost așteptat de o mulțime impresionanta de oameni. Regele i-a salutat pe britanicii veniți sa ii prezinte condoleanțe, a stat de vorba cu ei și apoi a intrat in Palat insoțit de Regina conso

- Printul Charles a devenit regele Marii Britanii dupa moartea reginei Elisabeta a II-a Primul in linia de succesiune, prințul Charles va fi proclamat Rege al Marii Britanii in a doua zi dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. In zilele imediat urmatoare, el se confrunta cu dubla provocare a doliului…

- Regina a murit. Traiasca Regele! Primul in linia de succesiune, prințul Charles, va fi proclamat, astazi, Rege al Marii Britanii. El va deveni Charles al III-lea. De asemenea, soția lui Charles, Camilla, va avea un nou titlu: Regina Consort. In varsta de 73 de ani, Charles este cel mai in varsta membru…

- Președintele Biden a semnat o proclamație prin care steagurile de la Casa Alba (și alte cladiri federale) vor cobori in berna ca semn de respect pentru Regina Elisabeta. Ele vor ramane așa pana la inmormantarea ei. Biden, care a intalnit-o pe regina pentru prima data ca senator in 1982, i s-a spus despre…

- Funeraliile Reginei Elisabeta a II-a vor avea loc, cel mai probabil, in cea de-a zecea zi de la decesul sau, dupa cinci zile de priveghi. Intre timp, va avea loc proclamarea oficiala a Regelui Charles, chiar a doua zi dupa deces, iar acesta va avea deja o serie de atributii ti deplasari pentru a primi…