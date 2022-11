Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Național Veterinara și Pentru Siguranța Alimentelor a dispus in luna noiembrie retragerea de la vanzare a mai multor produse alimentare periculoase pentru consumul uman, aflate pe rafturile din marile lanțuri Lidl, Kaufland, Profi, Metro. Cea mai recenta alerta s-a dat duminica, pe 21 noiembrie,…

- Doi caini de talie mare, Athos și Bruno, au fost uitați de stapanul lor la un magazin din Brașov. Cu toate ca animalele erau liniștite și nu pareau periculoase, angajații au cerut ajutorul jandarmilor.

- Un hipermarket Kaufland de pe strada Fabricii din Cartierul Maraști, Cluj-Napoca a fost amendat de ANPC cu 100.000 de lei, echivalentul a 20.000 de euro. In urma verificarii aspectelor descrise intr-o reclamație privind prețul incorect al produsului la raft fața de casa de marcat, Comisariatul Regional…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Constanta in parcarea unui hipermarket din zona Tomis Nord.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita.…

- Un barbat din Slatina a incercat sa sustraga dintr-un magazin din Bistrița produse in valoare de 600 de lei fara sa le plateasca, insa a fost depistat de jandarmi. A fost dat pe mana polițiștilor, care i-au intocmit dosar penal pentru furt. Un barbat din Slatina a folosit o metoda mai puțin obișnuita…

- Mediul a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru bransamentele necesare Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de Kaufland Romania SCS la Mangalia, pentru viitorul…

- Deschiderea celui mai mare centru comercial din județul Alba - Alba Iulia Mall, programata inițial pentru luna decembrie a acestui an, a fost amanata. Potrivit reprezentanților investitorilor, cauza o reprezinta intarzierile aparute in relocarea liniilor electrice de inalta tensiune care trec peste…

- Ca urmare a numarului mare de focșaneni, care reclama faptul ca in parcarile hipermarket-urilor din oraș se tureaza motoarele mașinilor la maxim pe timpul nopții, se fac intreceri sau chiar petreceri cu muzica la maxim, solicit conducerilor Kaufland, Lidl, Carrefour, precum și celorlalte marketuri cu…