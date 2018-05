Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila isi incepe vineri vizita la Vatican, cu o intalnire cu Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc, informeaza Biroul de presa al Guvernului, potrivit Agerpres

- Premierul Viorica Dancila a explicat ca nu a stabilit inca o lista a remaniaților din Guvern, dar a ținut sa precizeze ca exista o serie de miniștri care merg cu o viteza scazuta. Dancila a precizat ca o decizie se va lua in momentul in care se va face evaluarea Guvernului.”Relația cu miniștrii…

- PNL a facut un colaj cu toate gafele premierului Dancila, din discursul susținut in plenul Parlamentului. In imagini sunt prezentate balbele șefei Executivului in pronunțarea unor cuvinte dar și expresii precum ”s-a depașit ținta de deficit asumata” și ”adversarii PSD au pus la bataie un discurs alarmist…

- Premierul Viorica Dancila a facut, o noua gafa, marți, in plenul Camerei Deputaților, in timp ce citea discursul privind modul in care Guvernul a cheltuit banii romanilor. ”Adversarii PSD au pus la bataie un discurs alarmist pentru a contesta acest program, care va spun foarte sincer, nu a facut bine…

- Premierul Viorica Dancila a facut o gafa uriașa in plen, referindu-se la programul de guvernare al PSD. Intr-un moment al inteventiei sale, actualul sef al Guvernului a afirmat ca programul de guvernare al PSD si ALDE „nu a facut bine Romaniei“ http://evz.ro/dancila-premier-gafa-plen.html

- Fostul premier Mihai Tudose reactioneaza la declaratiile Vioricai Dancila, de joi seara, de la Antena 3. In primul interviu de dupa demisia din fruntea Guvernului, Tudose afirma ca inventarul problemelor gasite de Dancila la Palatul Victoria nu reprezinta o critica la adresa cabinetului condus de…