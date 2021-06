Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Rusaliilor pica in acest an pe data de 20 și 21 iunie 2021. Cu ocazia acesteia, ziua de luni este declarata zi libera pentru bugetari. Așadar aceștia vor avea parte de o minivacanța. Iata ce program au magazinele Mega Image in zilele de Rusalii. Orarul complet al magazinelor Mega Image de…

- Sarbatoarea Rusaliilor mai este cunoscuta la creștinii ortodocși sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh. Cu ocazia acestei sarbatori romanii se vor bucura de o minivacanța de trei zile: 19, 20 și 21 iunie 2021. Iata ce program au magazinele Lidl in zilele de Rusalii. Programul magazinelor Lidl de…

- Deoarece Sfintele Sarbatori Pascale sunt aproape, tot mai multe magazine și-au afișat programul de funcționare pentru perioada urmatoare. Acestora li se adauga și Poșta Romana. Iata ce program va avea Poșta Romana de 1 mai și de Paște. Programul de funcționare al Poștei Romane de 1 mai și de Paște Compania…

- Sarbatorile Pascale se apropie și principalii operatori economici de hipermarketuri și supermarketuri, au anunțat care va fi programul dupa care vor funcționa in aceasta perioada. Iata care este programul magazinelor Carrefour de 1 mai și de Paște. Programul de funcționare al magazinelor Carrefour de…

- Pentru cei care obișnuiesc sa mearga la Carrefour pentru cumparaturi, iata care este programul Carrefour de Paște, inclusiv pe 30 aprilie, de Vinerea Mare.Magazinele și-au adaptat programul de funcționare și in funcție de restricțiile aflate in vigoare, dupa rata de infectare COVID. Daca aveți cumparaturi…

- In ultimele saptamani, programul de funcționare al magazinelor s-a tot modificat, așa ca romanii s-au tot intrebat daca pot merge sau nu sa-și faca cumparaturile. Cei mai mulți au dorit sa știe care este programul magazinelor Mega Image de Florii. Vești bune pentru cei care au un program incarcat și…

- Programul de funcționare al magazinelor s-a tot schimbat in ultimele saptamani, așa ca romanii trebuie sa știe cand pot merge sau nu la cumparaturi. Care este programul magazinelor Mega Image in duminica de Florii ? Veștile sunt bune pentru cei care nu au apucat inca sa mearga la cumparaturi. In ziua…

- Au intrat in vigoare mai multe restricții privind programul de funcționare al magazinelor, insa cu ocazia sarbatorilor pascale trebuie sa afla care sunt modificarile. Care este programul magazinelor Lidl in duminica de Florii ? In ziua de Florii, romanii vor putea face cumparaturi la fel cum au facut…