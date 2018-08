Ce profituri inregistreaza producatorii de medicamente generice, care sunt revoltati ca taxa clawback ii lasa fara bani

Guvernul vrea sa amane scaderea TVA la 18% pentru 1 ianuarie 2020 (Surse)

Executivul ia in calcul sa amane scaderea cotei TVA de la 19% la 18%, masura prevazuta in programul de guvernare sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019, au declarat pentru Mediafax surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, o decizie finala privind… [citeste mai departe]