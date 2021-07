Ce profesii au cei 101 parlamentari ai Republicii Moldova In noul parlament sunt deputați din 22 de meserii de la cele mai populare, precum economiști, juriști, istorici, profesori, pana la cele mai puțin populare, precum lacatuș, asistent social, radiofizician sau medic veterinar, noteaza știri.md Precizam ca unii aleși ai poporului sunt specialiști in mai multe domenii, prin urmare am luat și acest lucru in considerare. Top 5 meserii 1. Juriști – 29. 2. Economiști – 24. 3. Profesori (filologi, matematicieni) – 15. 4. Ingineri – 8. 5. Jurnaliști – 6. Alte meserii Politologi – 5. Istorici… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Românilor a deschis astazi cel de-al doilea birou parlamentar al formațiunii, ce va avea rolul de a oferi consultanța tuturor cetațenilor care au nevoie de ajutor în relația cu statul român. Noul punct administrativ are sediul în orașul Cahul (strada…

- Liderul socialiștilor, care se afla in aceste zile intr-o vizita in Federația Rusa, a precizat ca astazi in Republica Moldova vor ajunge din Federația Rusa 60 de mii de doze de vaccin „Sputnik V”. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Șeful statului a scris pe pagina sa de Facebook ca acțiunile lui Platon și a „gruparii sale” pot afecta grav stabilitatea financiara a Republicii Moldova și pot submina instituțiile statului și economia țarii. „Este extrem de ingrijorator cat de repede procuratura…

- CHIȘINAU, 7 mai - Sputnik. Șeful statului a anunțat pe pagina sa de Facebook ca lotul de 100 800 de doze de vaccin AstraZeneca a ajuns in aceasta seara la Chișinau. Maia Sandu a ținut sa-i mulțumeasca poporului roman pentru donație. „Indemn toți cetațenii sa se vaccineze pentru a proteja viața…

- CHIȘINAU, 2 mai - Sputnik. Datele Ministerului Sanatații arata ca, pana in prezent, 147 315 persoane s-au imunizat impotriva noului virus. Totodata, 17 097 dintre aceștia au fost deja la rapel. Conform informațiilor oficiale, 51 de persoane au avut reacții adverse moderate, iar 1 153 - o forma ușoara.…

- Pe timpul manifestarilor religioase ce vor avea loc pe raza județului Argeș cu ocazia Sarbatorilor Pascale, jandarmii argeșeni alaturi de polițiști, pompieri și polițiști locali vor asigura ordinea publica in zona de competența. Peste 200 de jandarmi vor acționa in perioada 30 aprilie – 3 mai, pentru…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Domnica Manole a susținut un briefing in care a explicat ce a stat la baza deciziei de astazi a magistraților Curții Constituționale privind declararea starii de urgența ca fiind neconstituționala. Potrivit lui Manole, deputații nu au adus suficiente argumente care sa…

- CHIȘINAU, 27 apr - Sputnik. Cei care s-au vaccinat printre primii cu AstraZeneca sunt așteptați la rapel. Mai exact, este vorba despre lucratorii medicali din secțiile de reanimare, anestezie și terapie intensiva și secțiile cu profil COVID-19, cei din asistența medicala primara, dar și personalul…