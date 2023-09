Ce profesie trebuia să aibă Christina Ich Ce profesie trebuia sa aiba Christina Ich Cristina Ich este considerata drept una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Ea este in prezent model internațional, influencer de succes și mamica unui baiețel de aproape patru ani. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Cristina Ich (@christina_ich) Puțini știu insa ca, inainte de a deveni cunoscuta, Christina și-ar fi dorit sa fie medic. Din acest motiv, s-a inscris la Facultatea de Medicina. A urmat pentru o perioada cursurile acestei facultați, fascinata fiind de domeniul medical. Dupa un timp insa, ea și-a dat seama… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich a fost pentru o perioada studenta la facultatea de medicina. Intr-un interviu pentru unica.ro, ea a dezvaluit cum a fost perioada de studiu, dar și de ce a renunțat. „Nu aș fi putut fi medicul pe care il auzi pe holurile unui spital”, a zis ea. In prezent, Cristina Ich e influencer de succes,…

- Feli Donose, in varsta de 37 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste, aceasta avand numeroase concerte peste tot in țara. Recent, vedeta trebuia sa urce pe scena in fața publicului din comuna Deda, județul Mureș.Feli Donose a dezvaluit pe Instagram adevaratul motiv pentru care nu a mai urcat…

- Cum a aniversat Andra 37 de ani si 15 ani de la nunta cu Maruta La 37 de ani, Andra este o femeie cu adevarat implinita. Este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. De asemenea, vedeta are o cariera de succes, este de doua ori mamica și deja de 15 ani are o casnicie frumoasa cu Catalin Maruța.…

- In aceasta seara, la „Bravo, ai stil!” va avea o ediție cu totul aparte și plina de energie, dedicata conceptului Rock&Roll, in care aspirantele la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania” va impresiona prin creativitatea și nonconformismul lor. Cu sunetul chitarelor electrice in suflet, concurentele…

- Dr. Monica Hugianu (32 de ani) este noul medic reumatolog angajat al Spitalului Orașenesc Targu Neamț. De loc din comuna Sabaoani, cea mai mare comuna din județ, situata aproape de Roman, tanara doctorița a absolvit Universitatea de Medicina și Farmacie din Iași. Pe perioada rezidențiatului in reumatologie…

- Cat a luat Iuliana Beregoi la BAC Iuliana Beregoi, una dintre cele mai de succes artiste ale generației Z, a implinit ieri varsta de 19 ani. Tanara a terminat anul acesta și liceul, astfel ca a susținut examenul de Bacalaureat. Nu in Romania, ci in Republica Moldova, țara sa natala. Vezi aceasta postare…

- Medicii au ieșit in strada sa manifeste impotriva Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, care la sfarșitul lunii iunie, a emis unilateral aplicarea unei diferențieri intre cei care au rezidențiat in anumite domenii și cei care nu au. Aceasta, in condițiile in care de mulți ani nu au mai fost organizate…

- Ce știm despre sezonul 2 din serialul Wednesday Tim Burton este geniul din spatele serialului Wednesday de pe Netflix. Sezonul 1 a fost filmat integral in Romania și a devenit rapid cel mai vizionat serial in limba engleza de pe platforma de streaming. A fost deja confirmat oficial sezonul doi. „A fost…