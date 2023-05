Ce produse pe bază de făină de insecte se vor găsi în România și cum le recunoașteți Romanii se tem ca vor ajunge și in Romania produsele pe baza de faina de insecte și nu vor putea sa le recunoasca, așa incat sa le evite. Potrivit unui proiect legislativ aflat in dezbaterea senatorilor, consumatorii vor trebui sa primeasca informații clare și complete in legatura cu produsele alimentare ce conțin faina obținuta din orice fel de insecte. O prima prevedere a proiectului stabilește ca “se interzice operatorilor economici utilizarea, pe teritoriul Romaniei, a fainii de insecte in prepararea/ producerea produselor prevazute in Registrul Național al Produselor Tradiționale (RNPT)”. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

