- “Eveniment de prezentare. 8 martie. Ne vedem acolo”, a spus vicepresedintele de marketing al Apple, Greg Joswiak, intr-un tweet. Compania nu a dezvaluit mai multe detalii despre eveniment. Noul telefon ar fi prima actualizare a modelului iPhone SE in doi ani si se zvoneste ca va veni cu o camera imbunatatita…

- A doua mare banca din Rusia, VTB, mareste dobanzile creditelor ipotecare cu 4 puncte procentuale, la 15,3%, incepand de luni, 2 februarie, in urma sanctiunilor dure impuse de statele occidentale, transmite Reuters.Banca a explicat ca noile sanctiuni occidentale o obliga sa isi reconsidere…

- Vanzarile Toyota Motor au crescut cu 10,1% in 2021, grupul japonez ramanand cel mai mare producator de automobile la nivel mondial pentru al doilea an consecutiv, inaintea rivalului sau german Volkswagen, transmite Reuters.Producatorul japonez a anuntat ca in 2021 a realizat vanzari de 10,5…

- Una din cele mai populare gustari din Japonia, asemanatoare cu pufuletii nostri, s-a scumpit, dupa mai bine de 40 de ani in care s-a pastrat la acelasi pret. Modificarea a starnit panica in randul cumparatorilor iar analistii prevad o perioada cu inflatie in crestere, fenomen economic extrem de neobisnuit…

- Compania nipona Toyota a anuntat vineri ca vanzarile sale de vehicule au crescut in 2021 cu 10,1%, devenind pentru al doilea an consecutiv cel mai mare producator auto mondial, si extinzand diferenta fata de cel mai apropiat rival, grupul german Volkswagen AG, transmit Kyodo si Reuters.Toyota…

- Tesla a anuntat duminica ca a livrat clientilor un numar record de 308.600 de masini electrice in trimestrul patru din 2021, cu mult peste estimarile Wall Street, datorita cresterii productiei la fabrica sa din Shanghai, transmite Reuters.Analistii se asteptau ca Tesla sa livreze 263.026 de…

- Grupul german BMW a anunțat ca are in plan inființarea a 6.000 de locuri de munca in 2022, in contextul in care estimeaza o dublare a vanzarilor de vehiculele electrice.Anunțul a fost facut de directorul executiv al gigantului auto, Oliver Zipse, pentru cotidianul Muenchner Merkur, transmite…