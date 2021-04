Ce produse cosmetice prefera barbații in 2021. Cum s-a schimbat comportamentul lor in ultimii ani “Trebuie sa incepem sa privim in ansamblu și sa recunoaștem ca barbații, chiar și cei mai masculini, acorda din ce in ce mai mult timp ingrijirii personale. In trecut, produsele lor erau alese in mod special de partenere, dar, in prezent, ei și-au creat deja un obicei de a selecta personal ceea ce au nevoie, mai ales ca pot comanda produsele rapid și incognito online. Studiile arata ca industria de grooming (ingrijire masculina) este in continua creștere, și, mai mult, barbații cauta acum, in proporție…