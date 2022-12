Stiri pe aceeasi tema

- Romanii trec printr-o perioada in care invața cum sa iși gestioneze mai bine banii. Cei mai mulți au așteptat luni bune ofertele din supermarket-urile din toata țara, dar foarte mulțumiți au fost doar de prețurile gasite pe rafturile Lidl. Scumpirile i-au impins pe aceștia sa fie mai atenți la raportul…

- Ne apropiem cu pași repezi de Sarbatorile de iarna, mai exact Craciunul. In acest context fericit, cei mici sunt cei mai caștigați, de fiecare data. Și pentru a veni in intampinare, vorbim azi de produsele asteptate de toti romanii și care intra de joi in oferta LIDL Romania. Va fi nebunie in magazine,…

- Cardurile sociale vor fi alimentate inainte de 20 decembrie: Romanii cu venituri mici iși vor putea cumpara produse pentru sarbatorile de iarna Urmatoarea tranșa a ajutorului de 50 de euro va fi distribuita inainte de Craciun, astfel incat beneficiarii, romanii cu venituri mici, sa iși poata cumpara…

- Pateul de ficat este unul dintre produsele preferate de romani, mulți dintre aceștia dorind sa opteze pentru un aliment sanatos și gustos. Din pacate, lucrurile nu sunt deloc așa, iar acest lucru este dovedit de studiile efectuate de catre Protecția Consumatorilor, pe baza etichetelor afișate de producatori.…

- Se dau vouchere de reducere de 25% de la Kaufland, dupa cum a anunțat retailerul german. Cine sunt romanii care le pot primi, ce condiții trebuie sa indeplineasca, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Kaufland, promoție la care ofera reduceri de 25%. Ce trebuie sa faci ca sa profiți de voucher…

- Cumpara in perioada 6-8 octombrie in cadrul campaniei Zile promoționale de la DIEGO Turda! Reducere de 10% sau de 20%! Poți cumpara cu 10% reducere urmatoarele categorii de produse: parchet laminat, pardoseala impermeabila, iarba artificiala, mocheta. Poți cumpara cu 20% reducere urmatoarele categorii…

- Cresterea preturilor are un impact vizibil si pe piata de fashion, consumatorii optand tot mai des pentru haine de tip vintage, second hand, inclusiv in ceea ce priveste brandurile de lux, precum Versace, Moncler, Gucci, Balenciaga, Prada.

Piata de hrana pentru animale de companie este imuna la criza. Romanii isi cumpara alimente mai ieftine pentru ei, dar aleg marci scumpe pentru cainele sau pisica din locuinta.