Ce produse americane taxeaza UE

- Uniunea Europeana va implementa contramasuri la tarifele SUA asupra importurilor de otel si aluminiu, a declarat duminica Angela Merkel televiziunii ARD, preluate de Reuters. Cancelarul german si-a exprimat regretul ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a retras acordul american asupra unui…

- Uniunea Europeana (UE) a confirmat ca intentioneaza sa adopte din iulie masuri de retorsiune la decizia SUA de a impune taxe vamale la importurile de otel si aluminiu, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Majoritatea statelor membre sprijină planul Comisiei Europene (CE) de a impune taxe la…

- Președintele Romaniei atrage atenția, in mesajul sau transmis cu ocazia evenimentului organizat de Federația Naționala Pro Agro, ca țara noastra a devenit importator net de produse alimentare, asta in contextul in care agricultura ar trebui sa fie unul dintre principalele atuuri ale țari. Klaus Iohannis…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook au fost cel mai probabil accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta firma de socializare online. Potrivit BBC, Facebook spune ca cei mai multi dintre acesti utilizatori sunt din Statele Unite. "In…

- China a anuntat luni masuri de retorisiune vizand importuri americane si a impus taxe unui numar de 128 de produse, in valoare totala de trei miliarde de dolari, in replica la texele americane impuse importurilor de otel si aluminiu, potrivit agentiei de stat China Noua, scrie AFP. Beijingul a avertizat…

- Dupa masacrul dintr-un liceu din Parkland (Florida) mai multe scoli americane au luat, unele, dupa ureche, masuri de siguranta suplimentare. Daca la liceul din Parkland elevii vor trebui sa vina la cursuri cu ruscacuri sau genti transparent, furnizate de administratia locala, scolile din alte state…

- Scandalul Cambridge Analytica s-a raspandit in intreaga lume. Compania este acuzata ca a folosit datele personale a milioane de utilizatori de Facebook pentru a influența alegerile din mai multe tari. Presa britanica a dezvaluit ca directorii companiei se laudau cu succesul lor in Statele Unite, prin…