Ce produse alimentare a importat România din Turcia în 2023. Suntem campioni la acest capitol In mod paradoxal, deși in Romania se produc tone de roșii, importam 90% din cantitatea pe care o consumam. Astfel ca țara noastra a devenit o piața de desfacere pentru tomatele din strainatate și cel mai mare importator de roșii turcești. In prima jumatate a acestui an, au fost importate roșii de peste 60 de […] The post Ce produse alimentare a importat Romania din Turcia in 2023. Suntem campioni la acest capitol first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Unde este agricultura romaneasca? Unde sunt fermierii nostri? De ce am ajuns sa mancam rosii aproape exclusiv din Turcia? Pana sa primim raspunsuri la aceste intrebari, de la Guvernul Ciolacu, ne miram ca tara noastra a devenit cel mai mare importator de roșii de la turci. Doar in primele șase luni…

- In perioada ianuarie - iunie, Turcia a exportat roșii in valoare de 326 de milioane de dolari. Romania a fost țara catre care a fost exportata cea mai mare cantitate de roșii. In perioada ianuarie-iunie, Turcia a exportat roșii in valoare de 326 de milioane de dolari, relateaza Haberler citat de…

