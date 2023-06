Ce procent de creștere salarială vor profesorii gorjeni pentru a stopa greva Profesorii din Gorj au stabilit procentul de creștere salariala care ii va convinge sa stopeze greva inceputa in urma cu peste doua saptamani. Este vorba de un procent de cel puțin 35% creștere salariala. Acesta ar trebui sa fie aplicabil imediat pentru ca protestele sa fie oprite. „Orice negociere realista trebuie sa plece nu de la 18-25%, ci de la minimum 35% care trebuie dat nu peste un an. Nu peste doi, nu peste șapte, ci acum. Cand vor ințelege sa renunțe la jocul de-a plafonarea sporurilor la valori de acum 5 ani, plafonari care aduc in fiecare luna pierderi de sute de lei salariaților?… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

