- Orașele in care locuitorii se simt cel mai bine. Alba Iulia, in primele locuri in clasament. Studiu realizat de Banca Mondiala Municipiul Alba Iulia se afla pe locul al treilea intr-un top al orașelor din țara, dupa nivelul de satisfacție al locuitorilor fața de localitatea in care traiesc. Potrivit…

- De luni dimineața sunt din nou trenuri pe cei 36 km ai liniei 403, Brașov - Intorsura Buzaului, dupa ce a fost refacut podul de la Budila, care fusese luat de ape in vara lui 2018. Sunt șase trenuri pe zi pe sens, operate de Regio Calatori. Biletul este 6,5 lei și timpii de parcurs sunt intre 61 și…

- Pagina de facebook a directorului Poștei Romane din Brașov este plina de poze facute in deplasari, la diverse evenimente, noteaza transilvania365.ro, care investigheaza activitatea directorului Poștei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) deschide seria achizitiilor de material rulant prin PNRR, anuntul fiind publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP), in urma validarii de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), informeaza ARF. Totodata, anuntul de participare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat miercuri seara ca incepe o noua licitație pentru inca 20 trenuri electrice de lung parcurs, un contract finantat prin PNRR, in valoare de aproximativ 180 de milioane de euro. „Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis astazi, spre publicare…

- Patru persoane au fost ranite sambata, una dintre ele grav, in urma unui accident pe DN 13, intre Brașov și Sighișoara, in localitatea Rupea, produs de o șoferița care conducea o mașina cu volan pe dreapta. A fost solicitata intervenția unui elicopter SMURD.

- Un concert coral și expoziție de arta contemporana vor avea loc la Biserica fortificata Cincșor . Vineri, 5 august, la Biserica fortificata din Cincșor, va avea loc un eveniment ce imbina muzica de cor cu arta contemporana. De la ora 18.00 are loc concertul susținut de corul de camera CoroPiccolo…

- Inaugurarea aeroportului din Brasov e tot mai departe de a deveni realitate. Autoritatile se feresc sa inainteze un nou termen de finalizare a lucrarilor din cauza incertitudinilor internationale. Primul aeroport nou realizat in Romania in ultimii 50 de ani ar fi trebuit sa fie gata in 2021, insa a…