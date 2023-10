Ce probleme riști să nu descoperi dacă nu mergi regulat la dentist Ce probleme riști sa nu descoperi daca nu mergi regulat la dentist ”Orice problema medicala descoperita din timp are mai multe șanse de rezolvare și presupune o cheltuiala mai mica, de regula, pentru pacient. De aceea, este important sa mergem la controlul periodic, la șase luni, chiar daca nu ne doare ceva sau nu observam nicio modificare la nivelul cavitații orale. Medicul stomatolog este in masura sa descopere eventualele probleme și sa intervina la timp pentru ca acestea sa nu se agraveze. In plus, multe dintre acestea se descopera și in urma radiografiilor pe care noi le recomandam și le… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi va prezentam o modalitate eficienta de a scapa de nesuferitele insecte din casa dumneavoastra fara a apela la soluții care presupun multe chimicale. Așadar, cum scapi de gandacii din casa. Asa nu vei mai avea probleme cu ei, mergi la sigur cu aceste solutii. Cum scapi de gandacii. Trei soluții…

- Specialistii le recomanda parintilor sa ii duca pe copii la medicul oftalmolog pentru un consult odata cu inceputul unui nou an scolar, pentru a se asigura ca nu au dezvoltat probleme de vedere sau ca acestea nu s-au agravat. In mod ideal, orice persoana ar trebui sa mearga la un control oftalmologic…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reamintit, vineri, ca medicii de familie elibereaza gratuit, o data cu inceperea noului an scolar, adeverinte medicale, aviz epidemiologic, fisa medicala, dar si alte documente. „Suntem aici pentru a va reaminti ca medicul de familie va poate ajuta in multe…

- Demis pe data de 28 iunie a acestui an din fruntea Spitalului Clinic Județean de Urgența ”Sfantul Spiridon” din Iași, medicul Daniel Timofte are șanse mari sa revina in scurt timp pe funcție.

- Spitalul Municipal din Urziceni, unde o femeie a nascut pe trotuar, are un nou manager.Conform unei postari pe contul de Facebook al Primariei Urziceni, manager al Spitalului Municipal a fost numit medicul Marian Toneanu, specializat in chirurgie vasculara."Cu dispozitia domnului primar Constantin…

- Ai probleme cu somnulCofeina te ajuta sa stai treaz, motiv pentru care mulți oameni depind de cafea pentru a rezista in ture de noapte sau sesiuni de studiu tip maraton. Evitarea cafelei inainte de culcare poate ajuta, dar persoanele care sunt sensibile la cofeina pot avea probleme cu somnul chiar și…

- Ai probleme cu somnulCofeina te ajuta sa stai treaz, motiv pentru care mulți oameni depind de cafea pentru a rezista in ture de noapte sau sesiuni de studiu tip maraton. Evitarea cafelei inainte de culcare poate ajuta, dar persoanele care sunt sensibile la cofeina pot avea probleme cu somnul chiar și…

- Nemțenii care sunt asigurați in sistemul public de sanatate beneficiaza de investigații medicale și consulturi de specialitate pe baza biletului de trimitere care, de la 1 iulie 2023, are valabilitate diferita. In cazul cand este vorba de o afecțiune acuta ori subacuta, biletul de trimitere acordat…