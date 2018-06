Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din Iași au chemat la audieri un șofer care a fost filmat butonand doua telefoane mobile in timp ce conducea un microbuz. Cei care l-au filmat au fost chiar calatorii pe care ii transporta pe ruta Piatra Neamț-Roman. El riwsca doar doua puncte deamenda. (Console si accesorii gaming)…

- Ilie Nastase a ajuns la poliție de doua ori, in interval de șase ore (DETALII AICI). O data pentru ca a fost prins baut la volan, iar a doua oara pentru ca a condus fara permis un scuter. (Console si accesorii gaming) La 24 de ore dupa scandalul cu polițiștii, fostul mare tenismen s-a intors, insa,…

- Anamaria Prodan are cu ce se mandri, nu gluma! Vedeta are 3 copii frumoși și nu ezita sa se laude cu ei. Recent, Anamaria Prodan a mers intr-o vacanța binemeritata impreuna cu soțul ei, Laurențiu Reghecamp, in America și a avut prilejul sa se intalneasca și cu Sarah, fiica ei cea mica. (Console si accesorii…

- Aflata in vacanța, in Malta, Andreea Marin a publicat o fotografie in care purta un inel care parea sa fie unul… de logodna! (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Ei bine, vedeta a spus totul despre presupusl inel de logodna primit de la iubitul ei, Adrian […] The…

- Romania este in doliu, dupa moartea comentatorului sportiv Cristian Țopescu, care s-a stins din viața la varsta de 81 de ani, in urma unui sto-cardio respirator. A fost mentorul multora, printre care și al Andreei Marin, care a colaborat cu el in urma cu mulți ani. Vedeta a scris un mesaj emoționant…

- Andreea Marin și-a facut bagajele și a plecat intr-o binemeritata vacanța, in Malta, alaturi de iubitul ei. Și, bineințeles, așa cum și-a obișnuit fanii de-a lungul timpului, vedeta ii ține la curent și acum cu tot ce se intampla. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar)…

- Andreea Marin este una dintre cele mai puternice femei din showbiz-ul romanesc, dar viața ei a fost presarata cu impasuri. Vedeta nu și-a pierdut niciodata optimismul și curajul, care au ajutat-o sa mearga mai departe chiar și dupa cele mai cumplite drama. Și-a pierdut mama de la o varsta frageda, a…

- Prezenta pe canapeaua emisiunii „Vorbește Lumea”, Andreea Marin a rememorat experiența neplacuta pe care a trait-o intr-una dintre vizitele sale la New York și in urma careia l-a cunoscut pe designerul Domenico Dolce. De asemenea, fosta „zana a surprizelor” a vorbit despre relația pe care o are cu fiica…