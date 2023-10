Stiri pe aceeasi tema

- Sanziana Negru se declara recunoscatoare pentru tot ce traiește in aceste momente. Concurenta America Express a publicat pe contul personal de Instagram un clip in care arata mai multe cadre cu construcția locuinței sale de langa padure. Imaginile cu turul casei i-au cucerit pe oameni.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, cea cu numarul 6 din data de 28 octombrie 2023, concurenții au trecut prin mai multe stari. Ada Galeș a izbucnit in lacrimi in timp ce a facut confesiuni dureroase despre cea care i-a dat viața. Concurenta nu și-a putut stapani…

- Sanziana Negru este foarte fericita și asta pentru ca a terminat construcția casei. Pe rețelele de socializare, influencerița le-a prezentat fanilor cum arata casa ei de langa padure. Iata imagini cu proprietatea concurentei de la America Express!

- Probleme in viața Laurei Giurcanu, dupa ce a fost surprinsa alaturi de Aris Eram? Concurenta de la America Express a facut o postare prin intermediul rețelelor de socializare, care ridica multe semne de intrebare. Iata ce a postat celebra influencerița pe pagina de Instagram!

- Laura Giurcanu a vorbit despre lucrurile care au luat-o prin surprindere in America Express, o experiența care va ramane una dintre cele mai spectaculoase din viața ei. Concurenta a exprimat cat de șocata a fost de ceea ce a trait, alaturi de Sanziana Negru și de faptul ca s-au intamplat multe lucruri…

- In episodul 11 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Laura Giurcanu si Sanziana Negru au marturisit ca au plecat in cel mai dur relity show din Romania cu gandul de a gusta din adrenalina și aventura. Totuși, cele doua și-au dat seama rapid ca America Express este o provocare…

- Pe langa proiectele din muzica și mai nou din lumea filmului, Cezar Ouatu și-a descoperit o noua pasiune. Artistul s-a mutat in casa nou, așa ca, pe langa programul de zi cu zi a mai introdus pe lista și o noua activitate.

- Madi a facut dezvaluiri emoționante despre copilaria ei, marcata de desparțirea parinților. Concurenta le-a povestit fetelor cat de dificil i-a fost atunci cand a aflat ca familia ei s-a destramat, dupa ce mama ei a aflat ca soțul a calcat stramb.