- Cunoscutul interpret de muzica populara a murit fulgerator, sambata seara, dupa ce a ajuns la spital in stare critica. Artistul de muzica populara Petrica Mițu Stoian, de 61 de ani, a murit, sambata seara in urma unui șoc septic. Petrica Mițu Stoian a fost internat in stare grava la sectia ATI de la…

- Petrica Mațu Stoian, interpretul de muzica populara, este internat la terapie intensiva la Spitalul de Urgența Reșița, dupa ce i s-ar fi facut rau la un eveniment la care era invitat sa cante.

- Dupa ce soția i-a murit, Gheorghe Turda și-a refacut viața de mai multe ori, insa nicio relație nu a fost ce trebuie pentru acesta. Chiar daca a ajuns la 73 de ani, interpretul de muzica populara nu renunța la dorința sa de a avea pe cineva alaturi. Gheorghe Turda a fost invitat in cadrul unei emisiuni…

- Tragedie in muzica romaneasca. Cunoscutul realizator TV a murit dupa mai bine de 39 de ani de cariera. A lasat in urma o moștenire greu de trecut cu vederea. Desprec cine este vorba. Cine este cantarețul de muzica populara de 79 de ani care a murit Muzica populara romaneasca a mai pierdut o stea. Cunoscutul…

- Gheorghe Palcu, realizator la Radio Romania si TVR, interpret de muzica populara, s a stins din viata marti, 28 septembrie 2021."Ce poti spune cand ti a plecat spre ceruri tatal Orice cuvinte sunt de prisos in fata uriasei dureri ce ma incearca. Ai plecat prea devreme dintre noi, dar stiu ca macar acum…

- Anamaria Rosa a suferit cumplit cand tatal ei s-a stins din viața. Ce se intampla cu fiica lui Aurelian Preda, la 5 ani de cand interpretul de muzica populara a murit. Tanara se confrunta cu probleme și a marturisit cum a afectat-o pandemia. De cand tatal ei s-a stins din viața, in 2018, Anamaria Rosa…