Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și-a botezat astazi cel de al treilea baiețel! Prezetatoarea TV și Radu Valcan s-au ocupat cu mare atenție de fiecare detaliu in parte, insa ceea ce a atras atenția tuturor a fost, de fapt, tortul, care a uimit pe toata lumea. Iata tematica aleasa de cei doi soți pentru micuțul Adrian!

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt casatoriți din anul 2015 și au impreuna trei copii. Despre micuții lor au facut dezvaluiri acum, intr-un interviu pentru revista VIVA! , ediția pentru luna mai. Cei doi fericiți parinți au recunoscut ca nu le e ușor cu trei copii. Andrei, Alexandru și Adrian au varste…

- Adela Popescu și Radu Valcan aveau in plan sa petreaca ziua de 1 Mai la mare, acolo unde și-au achiziționat un apartament, care momentan e in construcție. Planurile le-au fost date peste cap, caci baiețelul cel mic ii dau dinții și prezentatoarea a ramas acasa. Adela Popescu a explicat astazi, in direct…

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul romanesc. Cei doi prezentatori TV au pozat pentru coperta Revistei VIVA! de mai alaturi de cei trei copii. Este pentru prima data cand Adela și Radu arata chipul fiului lor cel mic, Adrian. Adela a postat... The…

- Adela Popescu și Radu Valcan au pozat alaturi de cei trei baieți pentru coperta Revistei VIVA! de mai. Cuplul a aratat pentru prima data chipul fiului lor cel mic, Adrian. Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Ei sunt parinții a trei baieți…

- Adela Popescu și actrița Alina Chivulescu sunt prietene de 13 ani și chiar daca nu se intalnesc foarte des, cele doua țin legatura permanent. In cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, soția lui Radu Valcan a avut parte de o surpriza din partea prietenei sale.Alina Chivulescu a vizitat-o in direct pe moderatoare.…

- Adela Popescu e prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”, de la Pro TV și e totodata și mama a trei copii. Ea și Radu Valcan au impreuna trei baieți carora le dedica tot timpul lor liber. Despre micuții ei a vorbit prezentatoarea acum, intr-o postare pe Facebook. Adela Popescu a devenit prima oara…