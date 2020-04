Cei doi au o familie frumoasa, doi copii perfecți și o casa ca in povești. Iar in casa lor Catalina Grama Jojo și Paul Ipate au și o pisica, pe care o iubesc foarte mult. Iar cand Alba, pentru ca așa o cheama, a avut probleme de sanatate, aceștia au dus-o la medic pentru a... Read More Post-ul Ce probleme de sanatate au avut in familie Catalina Grama Jojo și Paul Ipate apare prima data in TaBu .