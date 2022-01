Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu a revenit acasa, zilele trecute, dupa ce medicii nu i-au mai permis sa continue in cursa pentru marele premiu de la Survivor. Vedeta nu poate pune piciorul jos și este suspecta chiar de o ruptura de menisc sau ligamente, motiv pentru care necesita un RMN, pentru descoperirea exacta…

- Anul 2022 nu a inceput deloc bine pentru Lucian Viziru, asta fiindca in primele zile a ajuns de urgența la spital. Ei bine, dupa ce medicii l-au suspectat de infarct, iata ce a ieșit in urma controalelor amanunțite.

- Ilie Nastase trece prin momente grele in aceasta perioada, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Fostul tenismen se afla internat la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș, acolo unde urmeaza un tratament și ingrijiri medicale. Iata ce probleme de sanatate a mai avut vedeta!

- Interpretul de muzica populara Benone Sinulescu a murit joi, la varsta de 84 de ani. Acesta a avut in ultimele luni probleme de sanatate, fiind internat in mai multe randuri. Benone Sinulescu a murit, joi, acasa, in Arad. Solistul a avut mai multe probleme de sanatate, inclusiv pneumonie, dar sotia…

- Fuego este unul din artiștii cu mare priza la public. Inca de la debutul sau, ca și muzician, Paul Surugiu a reușit sa cucereasca inimile romanilor cu vocea și caldura sa. Dar, ca sa ajunga aici au fost nevoie de ani de munca, de sacrificii din partea parinților și de multe zile de lipsuri. Deși […]…

- Brigitte Pastrama are anumite probleme de sanatate, dupa ce a muncit toata vara pentru a-și pregati noul local care se va deschide in curand. Ce a pațit, de fapt, vedeta de la Antena Stars. Ce probleme de sanatate are Brigitte Pastrama Brigitte Pastrama trece printr-o perioada delicata. Controversata…

- Regretatul cantareț de muzica populara, Petrica, Mițu Stoian, se pare ca a avut probleme cu inima, iar tratamentul i-ar fi agravat starea de sanatate, spun apropiații iubitului rapsod. Cantareața de muzica populara, Niculina Stoican, care a fost colega și foarte buna prietena cu Petrica Mițu Stoian,…