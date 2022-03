Dragoș Bucur a venit in platoul emisiunii La Maruța, unde a vorbit despre proiectul sau cu Dorian Boguța, o Școala de Actorie care iși va primi cursanții. Unii dintre ei ar putea participa la castingul filmului Doua Lozuri 2. Juratul de la Romanii au Talent a vorbit și despre perioada dificila prin care a trecut […] The post Ce probleme a avut Dragoș Bucur cu fiul lui, Kadri. A apelat de urgența la o fundație appeared first on IMPACT .