Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Cluj s-a ,,trezit" cu mașina zgariata in parcarea de la Vivo Mall pe data de 12 iulie, in jurul orei 19:30. Vinovatul a plecat de la locul faptei fara sa lase vreun numar de telefon.Clujeanul a fost inspirat, parca simțind ca se va intampla ceva, și a facut poze mașinilor parcate langa…

- Adoptarea recenta de catre Camera Deputaților a unui proiect de lege care stabilește modalitatea de evaluare a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist marcheaza un pas important in finalizarea procesului de restituire. Totuși, aceasta inițiativa legislativa aduce cu sine o serie de…

- Dupa ce l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu ca prelungește razboiul din Fașia Gaza din motive politice proprii, Joe Biden da inapoi și spune ca premierul israelian doar incearca „sa rezolve problema pe care o are”, relateaza The Huffington Post, potrivit News.ro.

- Cele trei companii de distribuție a energiei electrice, Rețele Electrice, care au intrat in portofoliul PCC dupa achiziționarea activitaților din Romania de catre Enel, au lansat, in urma cu cateva zile, o licitație in valoare de aproximativ 40 de milioane de euro (echivalentul a 190 de milioane de…

- Cele trei companii de distribuție a energiei electrice Rețele Electrice, devenite parte din portofoliul PCC, in urma incheierii acordului cu Enel pentru achiziționarea activitaților din Romania, au anunțat in urma cu cateva zile o licitație in valoare de aproape 40 de milioane de euro (mai exact, 190…

- Echipele de fotbal ale IPA din Germania, Lituania, Slovenia, Grecia, Portugalia, Israel, Slovacia, Serbia, Bulgaria și Muntenegru s-au dovedit neputincioase in fața daruirii și ambiției echipei ISU Gorj. Astfel, pompierii gorjeni au devenit campioni mondiali. Echipa IPA Regiune 3 Gorj, formata din pompieri…

- „Cred ca in Romania am avut o reala problema in a fi coerenti in ceea ce inseamna politica din piata energiei si daca e sa ma refer la Ordonanta 27 (n.r. – OUG 27.2022 privind masuri aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale) haideti sa vedem faptul ca parca Romania…

- Chișinaul intenționeaza sa rezolve problema transnistreana pe cale pașnica la masa de negocieri. Despre aceasta a declarat reporterilor viceprim-ministrul pentru Reintegrare al Moldovei, Oleg Serebrian. „Probabil am fost citat greșit in ceea ce privește negocierile. Am spus ca, in anumite chestiuni,…